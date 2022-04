Roma, 20 apr. (LaPresse) – “Occorre rafforzare la collaborazione europea su tutti i fronti per affrontare uniti le minacce provocate dalla guerra. Dobbiamo continuare a mantenere la compattezza nell’Ue e con la Nato e a operare come abbiamo già fatto – con le sanzioni economiche, con l’aiuto all’Ucraina – per impedire che il governo della Federazione Russa consolidi l’idea che è possibile risolvere le controversie con l’aggressione militare”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, secondo quanto si apprende, ricevendo al Quirinale la Presidente della Repubblica Slovacca, Zuzana Caputová, in visita ufficiale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata