Roma, 20 apr. (LaPresse) – “Sono in disaccordo con le sanzioni sul gas e petrolio russo. Non penso sia un buon metodo, non farà male alla Russia che venderà ad altri Paesi mentre farà molto male alla Francia”. Così Marine Le Pen nel corso del dibattito televisivo per le presidenziali francesi con Emmanuel Macron. Le Pen poi rivolgendosi a Macron ha detto di “sostenere” i suoi sforzi per la pace.

