Torino, 20 apr. (LaPresse) – Secondo l’intelligence del ministero della Difesa dell’Ucraina, Mosca ha iniziato a ‘fare pulizia’ tra le proprie fila nelle parti occupate del Donbas per “fallimenti al fronte”. Lo riporta il Kyiv Independent. L’FSB russo ha arrestato il maggiore Igor Kornet nell’Oblast di Luhansk, è attualmente detenuto in un centro a Rostov sul Don in Russia.

