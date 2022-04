Torino, 20 apr. (LaPresse) – Le posizioni del cancelliere tedesco Olaf Scholz sulle consegne di armi all’Ucraina sono state accolte da Kiev “con grande delusione e amarezza”. Lo ha detto l’ambasciatore ucraino in Germania Andriy Melnyk. La volontà della Germania di fornire fondi aggiuntivi per gli armamenti è accolta favorevolmente, tuttavia, ci sono ancora molte più domande aperte che risposte. La tesi che le forze armate “non siano più in grado di consegnare nulla all’Ucraina è incomprensibile”, ha affermato Melnyk.

