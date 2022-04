Torino, 20 apr. (LaPresse) – Gli occupanti russi stanno costringendo i residenti di Mariupol a spostarsi per la città solo con bracciali bianchi. Lo ha denunciato il consigliere del sindaco Petro Andryushchenko su Telegram, citato da Unian. “Gli occupanti sono passati da offerte ‘morbide’ di indossare nastri bianchi ai civili a minacce dirette di aprire il fuoco su chiunque si trovi per strada senza tali segni”, ha scritto Andryushchenko, “i russi stanno gradualmente trasformando la città in un vero ghetto per gli ucraini, usando i civili come esca”.

