Roma, 20 apr. (LaPresse) – “La ragione principale per cui siamo desiderosi di evitare una guerra tra la Russia e la Nato è che la Nato non è pronta. E dovremmo vergognarcene”. Lo ha detto il generale britannico Richard Barrons, capo del Comando delle forze congiunte dal 2013-16, in audizione alla commissione parlamentare di difesa del Regno Unito, secondo quanto riporta The Independent. “I paesi dell’Alleanza hanno sostenuto l’Ucraina con armi e aiuti finanziari da quando è iniziata l’invasione della Russia, ma sono stati attenti a evitare qualsiasi azione che potesse attirarli nella guerra” e questo perché “la Nato non è pronta per una guerra con la Russia”, ha sottolineato il generale.

