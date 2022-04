Roma, 20 apr. (LaPresse) – “La Cina chiede che gli Stati Uniti fermino le provocazioni non sfruttino la questione ucraina per diffamare, minacciare ed esercitare pressioni”, su Pechino. Lo ha detto il ministro della Difesa cinese Wei Fenghe in una telefonata con il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin.

