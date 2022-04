Torino, 20 apr. (LaPresse) – “Riteniamo che la decisione presa in maniera unilaterale da Wimbledon e dalla Lawn Tennis Association di escludere russi e bielorussi sia ingiusta e abbia il potenziale per creare un precedente pericoloso per il tennis”. L’Atp, il circuito professionistico mondiale di tennis maschile, prende posizione contro la scelta degli organizzatori dello Slam londinese di escludere giocatori russi e bielorussi a causa del conflitto in Ucraina. “La discriminazione basata sulla nazionalità costituisce anche una violazione del nostro accordo con Wimbledon che afferma che l’accesso dei giocatori si basa esclusivamente sulla base delle classifiche Atp – si legge in una nota -. Qualsiasi linea di condotta in risposta a questa decisione sarà ora valutata in collaborazione con il nostro board e con il consiglio dei membri”. L’Atp, pur condannando “fermamente la riprovevole invasione da parte della Russia in Ucraina”, ha garantito che i giocatori russi e bielorussi “continueranno a essere autorizzati a competere agli eventi Atp sotto bandiera neutrale”.

