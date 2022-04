Torino, 20 apr. (LaPresse) – “Niente dà la speranza di una vittoria come la nascita di una nuova vita. La città è viva! Nuove famiglie e nuove vite nascono ogni giorno nella capitale. In 55 giorni dall’inizio dell’invasione russa su larga scala nella capitale, 1800 coppie si sono sposate. In questo periodo sono nati 1429 bambini, 759 maschi e 670 femmine, a Kiev e 32 gemelli”. Lo ha reso noto su Facebook il vice capo dell’amministrazione di Kiev, Mykola Povoroznyk.

