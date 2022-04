Milano, 20 apr. (LaPresse) – “I concorsi sono stati sbloccati, semplificati e digitalizzati: in pochi mesi, da maggio a dicembre 2021, sono state rese disponibili 45mila posizioni, per un totale di oltre un milione di candidati. La durata delle selezioni si è drasticamente ridotta, da 3-4 anni a 100 giorni. Nel 2022 si prevedono oltre 100mila assunzioni a tempo indeterminato”. Lo ha detto Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, nel corso dell’audizione in Commissione parlamentare semplificazione.

