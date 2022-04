Bolzano, 20 apr. (LaPresse) – Un agricoltore è morto in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Vipiteno, in Alto Adige. L’uomo stava lavorando il prato con un escavatore, quando in una zona più ripida il mezzo si è ribaltato schiacciandolo. Nonostante la velocità dei soccorsi, l’uomo è morto sul colpo. I vigili del fuoco di Vipiteno sono intervenuti per la messa in sicurezza dell’area interessata. Sul posto anche elisoccorso, croce bianca e forze dell’ordine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata