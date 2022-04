Roma, 20 apr. (LaPresse) – Il dibattito di stasera tra i candidati all’Eliseo Emmanuel Macron e Marine Le Pen non dovrebbe “spostare di tantissimo i voti, salvo scivoloni clamorosi”. Lo ha detto a LaPresse il direttore della Ricerca dell’Ispi, Antonio Villafranca. “La partita” delle presidenziali “non è chiusa, abbiamo visto una forte oscillazione nelle preferenze, e il voto francese oggi è più polarizzato che nel passato”, spiega Villafranca, “chi detesta Le Pen non la voterebbe mai” e lo stesso vale per Macron, “molti preferiscono astenersi”. Degli elettori del leader de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, circa il 30% dovrebbe votare per Macron, ma un 20% abbondante voterà Le Pen, sottolinea Villafranca, sottolineando che in altre tornate elettorali si sarebbe pensato che gli elettori di sinistra non avrebbero potuto votare per la destra.

