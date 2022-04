Roma, 20 apr. (LaPresse) – La situazione attuale in Francia è “completamente diversa rispetto alla scorsa tornata elettorale, nel 2017 il dibattito fece la differenza” al ballottaggio delle presidenziali, a favore di Emmanuel Macron, ma Marine Le Pen “ha imparato dai suoi errori”. Lo ha detto a LaPresse il direttore della Ricerca dell’Ispi Antonio Villafranca. Le Pen “aveva posizioni indifendibili, sono rimaste famose le sue affermazioni sull’uscita dall’euro e sulla creazione di una moneta parallela, che fecero crollare la sua credibilità”, spiega Villafranca, sottolineando che Le Pen “ha imparato molto dagli errori e lo ha già dimostrato, non facendo più proposte radicali, su, ad esempio, l’uscita dall’Ue e dall’euro”. Quella della leader di estrema destra “è una posizione più difendibile rispetto alla scorsa volta” e in più Le Pen potrà attaccare Macron sui “fallimenti percepiti” della sua amministrazione, “ha diverse frecce al proprio arco”, come la polemica sugli ingenti pagamenti alle società di consulenza. Emmanuel Macron, durante il dibattito, vorrà dimostrare di essere un presidente vicino ai cittadini, e di sentire i problemi della gente, come la perdita del potere d’acquisto, che è un tema cardine per l’elettorato, sottolinea Villafranca, Le Pen dall’altra parte dovrà dimostrare di “essere pronta a non fare scelte radicali e di avere credibilità a livello internazionale”.

