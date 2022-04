Roma, 20 apr. (LaPresse) – I collegi elettorali del Csm “sono rispettivamente formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori. I collegi sono determinati con decreto del ministro della Giustizia, sentito il Csm, emanato almeno 4 mesi prima del giorno fissato per le elezioni”. È quanto si legge nel testo dell’emendamento presentato dalla commissione Giustizia al testo di riforma del Csm che verrà votato in aula e che riscrive – di fatto – le regole del sistema elettorale del Csm, eliminando il sorteggio dei distretti di Corte d’Appello per formare i collegi.

