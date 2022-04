Roma, 20 apr. (LaPresse) – “Sulla norma relativa al sorteggio” per l’elezione del Csm “la Lega aveva proposto una formulazione” legata ai collegi “che poi è stata trasformata e annacquata, quindi non è più una proposta che noi sposiamo, ma per spirito costruttivo ovviamente siamo al tavolo e portiamo avanti la riforma. Adesso Cartabia riproporrà una nuova versione che ovviamente non è la proposta della Lega”. Così a LaPresse la responsabile Giustizia della Lega Giulia Bongiorno. “Non credo che ci sarà ancora il sorteggio – aggiunge – ma non so dire quale sarà l’ultima riformulazione. Probabilmente si tornerà alla vecchia ipotesi iniziale”.

