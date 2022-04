Roma, 20 apr. (LaPresse) – Elisabetta Oliveri presidente e Roberto Tomasi confermato Ad. E’ l’indicazione di Cdp per il Cda di Autostrade per l’Italia, in vista del closing dell’operazione di acquisizione previsto per il prossimo 5 maggio. il Consiglio di CDP ha approvato la seguente lista di membri del CdA che, in base ai vigenti patti parasociali con i fondi Blackstone e Macquarie, spetta alla medesima designare: Elisabetta Oliveri – Presidente, Roberto Tomasi – Amministratore delegato, Massimo Romano, Francesca Pace, Roberta Battaglia, Fabio Massoli.

