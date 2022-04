Roma, 20 apr. (LaPresse) – Nel corso della missione in Angola del Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, e del Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, accompagnati dall’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, è stata sottoscritta una Dichiarazione d’intenti per sviluppare nuove attività nel settore del gas naturale, dirette anche ad aumentare l’export verso l’Italia, e per porre in essere progetti congiunti a favore della decarbonizzazione e transizione energetica dell’Angola.

