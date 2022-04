Milano, 19 apr. (LaPresse) – Sono 134.361 le segnalazioni su un totale di 135.849.988 di dosi somministrate (tasso di segnalazione di 99 ogni 100.000 dosi), di cui l’82,1% riferite a eventi non gravi, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari. È quanto si legge nell’undicesimo Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini anti covid.

