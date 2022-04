Torino, 19 apr. (LaPresse) – Il presidente americano Joe Biden ha detto all’ex presidente Barak Obama, di cui era stato vice, che intende candidarsi per la rielezione nel 2024. Lo riporta The Hill citando due fonti. L’ammissione a Obama è un’ulteriore indicazione che Biden potrebbe candidarsi per un secondo mandato. Biden “vuole correre e lo sta chiaramente facendo sapere a tutti”, ha detto una delle due fonti, aggiungendo che Biden, nonostante i suoi indici di gradimento vacillanti, rimane il candidato democratico più probabile per sconfiggere Trump. “Credo che pensi di essere l’unico che può battere Trump. Non penso che pensi che ci sia qualcuno nel Partito democratico che può battere Trump e questo è il fattore più importante”, ha detto la fonte che ha familiarità con i colloqui Obama-Biden.

