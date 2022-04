Roma, 19 apr. (LaPresse) – “I leader del mondo stanno dalla stessa parte in supporto all’Ucraina. Inaspriremo le sanzioni contro la Russia e aumenteremo il supporto finanziario e di sicurezza per l’Ucraina. Grazie al presidente Biden per aver organizzato questa importante call”. Lo ha scritto su twitter Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione europea.

