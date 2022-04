Roma, 19 apr. (LaPresse) – La Russia ha espulso dal Paese come “persone non grate” 14 dipendenti dell’ambasciata olandese a Mosca e 1 dipendente del Consolato generale dei Paesi Bassi a San Pietroburgo come. Lo riporta la Tass. Lo stesso provvedimento √® stato notificato all’ambasciatore belga in relazione ad alcuni dipendenti della missione diplomatica di Bruxelles a Mosca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata