Milano, 19 apr. (LaPresse) – “Più di 12 milioni di persone sono state costrette ad abbandonare le loro case dall’inizio della guerra in Ucraina”. Lo ha detto il capo dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), Antonio Vitorino, al Consiglio di Sicurezza Onu, confermando l’impegno dell’Oim “a fornire assistenza essenziale e soluzioni durature per coloro che sono stati colpiti dalla guerra” e ribadendo la necessità di un cessate il fuoco immediato.

