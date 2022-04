Torino, 19 apr. (LaPresse) – A Padre Fernando Vera, sacerdote di origine messicana della parrocchia moscovita dei Santi Pietro e Paolo, in servizio in Russia da sette anni, è stato ritirato il permesso di soggiorno, dandogli solo un giorno per tornare al suo Paese. La motivazione, come raccontato dai parrocchiani, sarebbe aver fatto riferimento alla guerra in Ucraina. Lo riferisce AsiaNews. Padre Fernando Vera non ha potuto neppure celebrare le liturgie della Veglia e del giorno di Pasqua.

