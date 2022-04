Torino, 19 apr. (LaPresse) – La Russia è pronta in ogni momento a riprendere un dialogo con gli Stati Uniti sulla stabilità strategica, ma finora non vede un simile desiderio in Washington, che è caduta in una trappola che si è creata da sola, ponendo condizioni fuori dal contatto con la realtà per riprendere un dialogo con la Federazione russa su questo tema. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov citato da Ria Novosti. “In qualsiasi momento, cioè non appena saranno pronti, lo confermeremo. Ma finora non ci sono segni. Sono caduti nella loro stessa trappola”, ha detto Ryabkov.

