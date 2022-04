Torino, 19 apr. (LaPresse) – Il rappresentante della Milizia popolare del Donetsk Eduard Basurin, in onda sul canale televisivo Rossiya 24, ha affermato che, secondo le sue informazioni, l’assalto all’acciaieria Azovstal di Mariupol è iniziato da parte di gruppi speciali. “Per quanto ne so, parte dei gruppi d’assalto, che sono stati selezionati appositamente per questo, hanno già iniziato il loro lavoro”, ha detto citato da Ria Novosti. Inoltre, ha negato che nell’acciaieria ci siano civili, come invece affermato dal consiglio comunale di Mariupol.

