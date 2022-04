Roma, 19 apr. (LaPresse) – Un nuovo disperato grido di aiuto arriva a Papa Francesco dalle “madri, mogli e figli dei difensori di Mariupol”, come si firmano gli autori della lettera giunta in Vaticano tra le mani del cardinale Michael Czerny, che, riportato da Vatican News, sottolinea come questa “lettera indirizzata al Santo Padre dia evidenza di ciò che lui ha detto fin dall’inizio”, soprattutto durante il messaggio Urbi et Orbi di Pasqua, “quando ha parlato chiaramente della irrazionalità totale della guerra”.

