Torino, 19 apr. (LaPresse) – La Russia stabilirà la verità su quanto accaduto a Bucha, in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un’intervista a India Today, citato da Tass. “E non ci fermeremo prima di aver stabilito la verità”, ha sottolineato. Il ministro ha osservato che Mosca stava indagando sulle atrocità commesse dai battaglioni neonazisti e dalle forze armate ucraine,è stata creata una commissione speciale.

