Torino, 19 apr. (LaPresse) – L’Occidente ha approfittato del presidente ucraino Volodymyr Zelensky contro la Russia per ignorare gli accordi di Minsk. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un’intervista a India Today, citato da Tass. “Penso che l’Occidente si sia semplicemente approfittato di lui contro la Russia. Hanno fatto di tutto per rafforzarlo nel suo desiderio di ignorare gli accordi di Minsk”, ha detto Lavrov.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata