Torino, 19 apr. (LaPresse) – “La Russia non sta valutando la possibilità di utilizzare armi nucleari in Ucraina, stiamo parlando solo di armi convenzionali”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un’intervista al canale televisivo India Today, citato da Tass.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata