Torino, 19 apr. (LaPresse) – La Russia sta iniziando la prossima fase di un’operazione speciale in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un’intervista a India Today, citato da Interfax. “Questa operazione continuerà, la fase successiva di questa operazione sta iniziando”, ha detto Lavrov, “dono sicuro che questo sarà un momento molto importante dell’intera operazione speciale”. Lavrov ha osservato che l’operazione russa mira “alla completa liberazione delle repubbliche di Donetsk e Luhansk”, come annunciato inizialmente.

