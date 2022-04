Torino, 19 apr. (LaPresse) – “Non cambieremo il regime in Ucraina. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un’intervista al canale televisivo India Today, citato da Ria Novosti. “Ne abbiamo parlato molte volte, vogliamo che gli ucraini decidano da soli come vogliono vivere”, ha detto.

