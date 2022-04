Trento, 19 apr. (LaPresse) – Trento in vetta alla classifica delle donazioni degli organi: prima tra le grandi città italiane con più di 100mila abitanti secondo l’indice del dono, il rapporto realizzato dal Centro nazionale trapianti sulla base delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2021 all’atto dell’emissione della carta d’identità. Il report, che sarà presentato domenica in occasione della 25esima Giornata nazionale della donazione degli organi, tiene conto di alcuni indicatori come la percentuale dei consensi, delle astensioni e il numero dei documenti emessi. Trento ha toccato un indice di 70,29/100. Nell’ultimo anno sono stati 8.961 i maggiorenni che hanno registrato la loro volontà su un’eventuale donazione, in 7.199 hanno dato parere favorevole mentre l’astensione si è fermata al 36,7 per cento.

