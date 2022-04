Napoli, 19 apr. (LaPresse) – Ieri pomeriggio gli agenti della polizia di Frontiera aerea di Napoli-Capodichino sono intervenuti nei pressi dell’infopoint aeroportuale del varco arrivi per la segnalazione di una persona sospetta. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dal responsabile di una compagnia aerea il quale ha indicato loro un uomo che indossava una divisa da comandante di volo di una nota compagnia con un tesserino identificativo irregolare. Gli operatori lo hanno fermato e hanno accertato come il badge fosse palesemente falso e hanno trovato, nel suo zaino, 4 fototessere in divisa da pilota civile, diversi cartellini per imbarco bagagli della stessa compagnia aerea, il badge di una scuola di volo e 29 foto ritraenti minori. Inoltre, presso la sua abitazione, hanno rinvenuto altre 13 foto di minori. L’uomo, un 33enne napoletano, è stato denunciato per detenzione o accesso a materiale pornografico e per usurpazione di titoli e onori.

