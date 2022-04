Torino, 19 apr. (LaPresse) – La tv riconducibile al Partito laburista maltese One News e l’emittente pubblica di Malta TVM durante la visita del Papa non hanno fatto riferimento al discorso di Bergoglio sulla lotta alla corruzione politica. TVM ha solo caricato l’intero discorso di 20 minuti del papa in italiano. L’autorità di vigilanza Broadcasting Authority (Ba) ha deciso di non intervenire, riportano i media maltesi: “L’omissione del riferimento del papa alla corruzione è responsabilità dell’emittente e quindi questo dovrebbe essere affrontato con l’emittente”, ha detto la direttrice della Ba, Joanna Spiteri.

