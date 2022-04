Torino, 19 apr. (LaPresse) – “La guerra ha messo in evidenza l’urgenza di tagliare la dipendenza sull’energia ad alta intensità di carbonio e di accelerare la transizione verso le rinnovabili”, tuttavia “di fronte alle crescenti preoccupazioni in merito alla sicurezza energetica e all’accesso alle fonti energetiche, la strategia di transizione energetica potrebbe subire battute d’arresto per qualche tempo”. Lo rileva il Fondo monetario internazionale nel Global Financial Stability report precisando che “l’attuale crisi energetica potrebbe alterare la velocità dell’eliminazione graduale delle sovvenzioni ai combustibili fossili nei mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo, mentre l’aumento della pressione inflazionistica potrebbe indurre anche le autorità a ricorrere a sussidi o altre forme di sostegno fiscale alle famiglie o aziende”.

