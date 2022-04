Roma, 19 apr. (LaPresse) – Non ci sarà la pioggia di emendamenti alla riforma del Csm, all’esame dell’aula della Camera. Secondo quanto si apprende è appena terminata una riunione che ha visto seduti al tavolo i capigruppo delle forze politiche che sostengono il governo in commissione Giustizia, i ministri Marta Cartabia e Federico D’Incà, i sottosegretari Francesco Paolo Sisto, Anna Macina, Caterina Bini e Deborah Bergamini. Durante la riunione, infatti, è stato confermato l’accordo raggiunto in commissione Giustizia con l’impegno di non eccedere con le proposte di modifica. Si tratterebbe infatti solo di qualche emendamento, senza ostruire l’esame in Aula, dove è iniziata la discussione generale. Italia viva dovrebbe invece astenersi sul testo come annunciato nei giorni scorsi. Il testo dovrebbe riprendere il suo iter domani pomeriggio, dopo il via libera del Def. Alle 13 la scadenza di presentazione degli emendamenti.

