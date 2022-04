Roma, 19 apr. (LaPresse) – Le scuse presentate dal premier britannico Boris Johnson in seguito al party effettuato mentre nel Regno Unito vigeva il lockdown sono “una barzelletta”. Lo ha detto in Parlamento il leader dell’opposizione laburista Keir Starmer. Il politico ha parlato di “distorsioni” da parte di Johnson definendolo “disonesto”. Secondo Starmer se Johnson avesse “un po’ di rispetto” per coloro che hanno seguito le regole “si dimetterebbe”.

