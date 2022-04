Londra, 19 apr. (LaPresse/AP) – Il primo ministro britannico Boris Johnson si è scusato “con tutto il cuore” per aver partecipato a party illegali durante il lockdown, ma allo stesso tempo ha affermato di non aver consapevolmente infranto le regole o fuorviato il Parlamento. “Non mi è venuto in mente” che fosse una festa, ha detto parlando alla Camera dei Comuni. La scorsa settimana, Johnson è stato multato di 50 sterline per aver partecipato alla sua festa di compleanno a sorpresa a Downing Street nel giugno 2020. La polizia sta ancora indagando su diversi altri party negli edifici governativi a cui Johnson avrebbe preso parte.

