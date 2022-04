Torino, 19 apr. (LaPresse) – Indipendentemente dall’evoluzione della situazione internazionale, la Cina, come sempre, rafforzerà il coordinamento strategico con la parte russa, realizzerà una cooperazione vantaggiosa per tutti e salvaguarderà congiuntamente gli interessi comuni di entrambe le parti. Lo ha affermato ieri il vice ministro degli Esteri cinese Le Yucheng durante l’incontro con l’ambasciatore russo in Cina Andrey Denisov, secondo quanto riportano i media cinesi. Le ha invitato le due parti a promuovere congiuntamente la costruzione di un nuovo tipo di relazioni internazionali e la costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l’umanità. Denisov ha affermato che la Russia ha sempre considerato lo sviluppo delle relazioni con la Cina una priorità diplomatica. La Russia è disposta ad approfondire ulteriormente il coordinamento strategico globale e la cooperazione pratica a 360 gradi tra i due paesi secondo la direzione indicata dai due capi di stato, in modo da avvantaggiare i due popoli e salvaguardare la giustizia e l’equità internazionale, ha aggiunto.

