Torino, 19 apr. (LaPresse) – Sotto la guida dei due leader, il partenariato strategico globale Cina-Russia di coordinamento per una nuova era ha continuato a svilupparsi ad alto livello e la cooperazione in vari campi è stata approfondita. Nel primo trimestre di quest’anno il volume degli scambi bilaterali tra Cina e Russia ha raggiunto i 38,2 miliardi di dollari, con un aumento di quasi il 30%. Lo ha affermato ieri il vice ministro degli Esteri cinese Le Yucheng durante l’incontro con l’ambasciatore russo in Cina Andrey Denisov, secondo quanto riportano i media cinesi.

