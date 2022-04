Milano, 19 apr. (LaPresse) – “Il tweet critico di Lapo Elkann? Non commento. Lapo è uno dei primi tifosi della Juventus e lo dico in maniera affettuosa, avrà espresso il suo pensiero”. Così Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Fiorentina, ritorno della semifinale di Coppa Italia. “Per quello che riguarda le critiche, siamo nel momento decisivo della stagione, dobbiamo pensare a fare. Dobbiamo arrivare tra le prime quattro e cercare di arrivare in finale di Coppa Italia. Poi faremo le valutazioni su come abbiamo lavorato, indipendentemente dai risultati”, ha spiegato il tecnico. “E’ normale, alla Juventus si deve sempre giocare per vincere, ma i bilanci vanno fatti a fine stagione”.

