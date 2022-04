Milano, 19 apr. (LaPresse) – “La Coppa Italia se la vinci non conta niente, se la perdi hai fallito l’obiettivo… E’ il gioco delle parti”, ha commentato Allegri. “Rimpianti per il campionato? A inizio gennaio nessuno avrebbe pensato che la Juventus arrivasse ad avere cinque punti di vantaggio sulla quinta a cinque giornate dalla fine. Dobbiamo essere bravi a difendere questi punti per restare nelle prime quattro. E’ stato un campionato equilibrato, avevo detto che non c’era un valore assoluto e che gli episodi avrebbero fatto la differenza”, ha aggiunto il tecnico bianconero. “Noi non abbiamo vinto delle partite giocate bene. Ci è mancato quel qualcosa in più per vincerle e fare il salto in avanti. Su questo bisogna riflettere e lavorare per migliorare. L’anno prossimo sarà sicuramente migliore”.

