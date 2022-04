Milano, 18 apr. (LaPresse) – “La battaglia per il Donbass è iniziata”. Lo ha annunciato il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in un video messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook, aggiungendo che “la Russia ha concentrato una parte significativa delle sue forze per l’offensiva nell’Est”.

