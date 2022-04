Roma, 18 apr. (LaPresse) – Il presidente Volodymyr Zelensky ha consegnato al capo della delegazione dell’Unione europea in Ucraina Matti Maasikas il questionario compilato per ottenere lo status di Paese candidato all’adesione all’Ue. Lo rende noto la presidenza ucraina sul suo sito. Zelensky ha affermato che i passi avanti di Kiev verso l’Ue arrivano in un momento molto tragico in cui molti ucraini che professano valori europei stanno perdendo la vita. “Tuttavia, il popolo ucraino è unito da questo obiettivo: sentirsi su un piano di parità, parte dell’Europa, parte dell’Unione europea”, ha affermato. Il questionario era stato consegnato a Zelensky dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante la visita a Kiev insieme all’alto rappresentante dell’Ue Josep Borrell.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata