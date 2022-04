Milano, 18 apr. (LaPresse) – Gli Stati Uniti nei prossimi giorni inizieranno ad addestrare le truppe ucraine per utilizzare i potenti obici, cioè le armi da fuoco di artiglieria, che l’amministrazione Biden sta inviando in Ucraina. Lo ha detto un alto funzionario del Pentagono citato dal New York Times.

