Milano, 18 apr. (LaPresse) – “Non parlo con Putin dai massacri scoperti a Butcha e in altre città perché la guerra in Ucraina ha preso un’altra piega”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron nel corso di un’intervista a ‘C à vous’ su France5, aggiungendo che “non escludo di parlargli ancora: dobbiamo preparare la pace giorno per giorno” “anche se i crimini di guerra sono chiari”.

