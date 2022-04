Roma, 18 apr. (LaPresse) – Il comandante della 36a Brigata Separata dei Marines, il maggiore Serhiy Volyna, ha scritto una lettera a Papa Francesco chiedendogli di aiutare a salvare la popolazione di Mariupol. Lo riportano i media ucraini. “Mi rivolgo a lei per chiedere aiuto. Perché è giunto il momento in cui le preghiere non bastano. Aiuti a salvare” la popolazione di Mariupol, ha scritto Volyna nella lettera.

