Roma, 18 apr. (LaPresse) – “Il periodo in cui l’economia russa può vivere sulle riserve è finito”, “finora le sanzioni hanno avuto un impatto principalmente sul mercato finanziario. Ma ora avranno un impatto crescente anche sull’economia” russa. Lo ha detto la governatrice della Banca centrale russa Elvira Nabiullina in audizione alla Duma. “In primavera e in estate dovrà iniziare una fase di cambiamento strutturale e la ricerca di nuovi modelli di business”, ha aggiunto Nabiullina, citata dai media internazionali, “I problemi principali sono probabilmente le restrizioni all’importazione e la logistica sempre più difficile nel commercio estero”. “I produttori russi dovranno cercare nuovi partner e gli esportatori nuovi clienti. Tutto questo richiederà tempo”, ha aggiunto la governatrice.

