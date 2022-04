Gerusalemme, 18 apr. (LaPresse/AP) – Israele ha riferito di aver intercettato un razzo sparato nel sud del Paese da Gaza. Non sono state segnalate vittime o danni. Si tratta del primo razzo lanciato dopo mesi. Nei giorni scorsi è cresciuta l’ondata di violenze con attacchi terroristici avvenuti in Israele, raid della forze di Tel Aviv in Cisgiordania e il ferimento di oltre 150 palestinesi negli scontri avvenuti sulla Spianata delle Moschee.

