Milano, 18 apr. (LaPresse) – Gravissimo incidente stradale a Bianzano, in provincia di Bergamo, lungo la provinciale Sp40. Coinvolte 6 persone, tutte in moto, oltre a una vettura: nello scontro sono morti 2 motociclisti. Dalle prime informazioni, una delle vittime è un uomo di 53 anni. Quattro i feriti gravi, trasportati in elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia e all’ospedale di Bergamo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del provinciale di Bergamo oltre ai soccorritori.

